Türi vibukooli noored lõpetasid täiskasvanute MM-il naiskonnaga kõrgel kohal

Tegu oli noorte esimese täiskasvanute MM-iga. Lisell on juunioride klassi kuuluv laskur ja Meeri-Marita alles kadett. Kuues koht on Eestile ajalooline, sest keegi teine ei ole veel nii kõrget kohta saavutanud täiskasvanute seas. On näha, et naiskond töötab koos hästi ja neil on kindlasti potensiaali jõuda järgmisel MM-il maailma kolme parema tiimi hulka.