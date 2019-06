Roosna-Allikul algasid trikirattaraja ehitustööd

Paide linnavalitsuse ehitus-spetsialist Kert Kaasik ütles, et hanke Roosna-Alliku pumptrack-rattaraja projekteerimiseks ja ehituseks võitis Tallinna firma Hevent Ehitus OÜ.

Kaasik selgitas, et ehkki hanke võitja väljakuulutamisest on möödunud juba mitu kuud, venitas asjaajamist seik, et ettevõttel tuli rada esmalt projekteerida, seejärel korraldada selle avalik väljapanek, teatud aja jooksul ära kuulata asjaosaliste arvamused ja alles seejärel valmistuda ehituse alustamiseks. «Täna hommikul löödi ehitusplatsil kopp maasse ning kui kõik sujub tõrgeteta, valmib rada juuli teises pooles,» märkis ta.