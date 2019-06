Sportlased viivad võidupüha paraadilt tule igasse maakonda

“Võidutuli sümboliseerib Eesti rahva pikka ja rikast ajalugu ning mul on hea meel, et tänavu saavad esmakordselt Eesti sportlased tuua võidutule igasse Eestimaa keskusesse, seejuures olümpiatule koju Piritale. Tulekeel on parim viis soove ja sõnumit edastada, mis viib meid edasi tegudele. Olen väga tänulik, et Kaitseliidus on sportlikud inimesed, kes oma sihikindluse ja pingutusega Eesti riigi hüvanguks töötavad. Koos teeme Eesti tugevaks!” ütles Sõõrumaa.