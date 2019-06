Katsereis Imavere ja Viljandi vahel näitab ära sõiduvajaduse

Ettevõtmise üks eestvedajaid Tanel Teas selgitas, et tegemist pole ametliku bussiliiniga ning tulu teenimise eesmärgil seda ei tehta. «Mingit bussiliini me esialgu ei ava, küll aga selgitame välja elanikkonna huvi Viljandi suunal liikumise osas,» rääkis ta.

Tasu, mis sõidu eest küsitakse, katab heal juhul kütusekulu. «Pigem on see heanaaberlik sõidujagamisteenus,» märkis ta. «Põhjus, miks seda teeme, on ennekõike just vanemaealiste inimeste nurin, et nad ei pääse enam kuidagi bussiliinide sulgemise tõttu Viljandisse käima.»