PPA lastelaulude konkursi võitis Tiina Kivimäe laul „Üks tore päev“

Politsei- ja piirivalveorkestri dirigendi ning konkursi žürii liikme Hando Põldmäe sõnul on Tiina Kivimäe laulu juures olemas kõik elemendid, mida ühelt konkursitöölt oodati. „Laul on rütmikas, hea sõnumi ja meelde jääva viisiga. See jutustab lustlikust ja toredast päevast, kus laps koos isa ja taadiga meisterdavad valmis poisi suure unistuse – puu otsas oleva onni,“ rääkis Põldmäe.