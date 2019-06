Aastas toimub 13 000 varakindlustuse kahjujuhtumit

„Tänasel üle-euroopalisel sissemurdmiste fookuspäeval kutsume inimesi kontrollima, kas nende kodu on nii turvaline, et vargad ega vandaalid ei pääse sinna kergelt sisse. Igal aastal hüvitavad kindlustusseltsid 400 kodus aset leidnud varguse ja vandalismi juhtumit, millest paljud oleksid suuremal valvsusel jäänud toimumata,“ ütles EKsLi kahjuennetuse valdkonna juht Ülli Reimets.

Reimetsa sõnul on ligi 60 protsenti Eesti kodudest kindlustatud. „Oma vara kaitsmine algab lihtsatest asjadest - enne kodust lahkumist tuleb sulgeda aknad ja lukustada uks. Samuti võiks veenduda, et jalgrattad, muruniiduk ja teised tööriistad on lukustatult varjul ning auto võtmevaba pult vutlaris,“ selgitas Reimets.

Salva Kindlustuse varakahjude käsitleja Karen Soosalu sõnul pole murdvarguste osakaal kahjustatistikas õnneks väga suur, aga ka sel aastal on tulnud ette väärisesemete vargusi, mille kahjusummad on ületanud 5000 euro piiri. „Murdvarga käekiri on võrdlemisi lihtne - jälgitakse hetke, mil omanik pole kodus. Eelistatakse sisse murda akna või ukse kaudu, just sealt, kus pole vaja rakendada liigset jõudu. Varguse ohvriks langeb reeglina kiirelt realiseeritav hinnaline vara, milleks on eelistatult ehted, kellad, muud väärisesemed ja raha,“ ütles Soosalu ja lisas, et suuremate kahjude ennetamiseks peaksid omanikud väärisesemeid turvalisemalt hoidma.