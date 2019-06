Jaanilõket tehes mõtle ka keskkonnaohutusele

Prügi põletamisel välisõhku paiskuvad mürgised saasteained, nt dioksiin ja furaanid, on silmale nähtamatud ja nende tervisemõju ei avaldu kohe, kuid sisse hingates liiguvad need inimese organismi ning võivad põhjustada tõsiseid terviseprobleeme ja need saasteained ei mõjuta mitte ainult prügipõletajat, vaid kõiki, kes võivad saasteainetega kokku puutuda nii lõkke lähiümbruses kui ka hiljem nt saastunud aiasaaduseid tarbides.