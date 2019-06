Noor kunstnik avab Käravetel debüütnäituse

Näitus avatakse 23. juunil kell 15. Väljapanekul on noore kunstniku maalid ja graafika alates 2017. aastast.

Näitusele välja pandud portreed mõtisklevad viiside üle, kuidas tuua välja kellegi emotsioon või selle puudus tema ilmes, üritades aduda, kui vähe me tegelikult teise näo järgi tema sisemust lahti suudame muukida. “Murdude kohin” puudutab inimsuhteid, mis oma keerukuses ei jäta ka kõige kogenenumaid suhtlejaid üllatamata. Kuidas me ühelt poolt vajame teisi enda ümber, aga samas satume ärevusse, kui neid meie ümber liiga palju on.