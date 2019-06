Aastaga 4 miljonit eurot eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks

Esmakordselt Euroopa Liidu struktuurivahenditest eraisikutele mõeldud toetus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks on oodatust palju paremini käima läinud ning oleme esialgu planeeritust märksa enam taotlusi vastu võtnud,“ sõnab KIKi toetuste ja teenuste osakonna juhataja Antti Tooming. „Selle toetuse väljatöötamine ning eraisikutele võimalikult lihtsalt taotlemise võimaldamine on olnud põnev väljakutse. Seda enam oleme rahul, et tänaseks on 10-miljonilisest vooru eelarvest taotlustega kaetud juba 4,9 miljonit eurot.“

Eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise taotlusvoorust saab toetust üle 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele jagatakse üle 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel toetust piirkondades, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata.

KIKi veemajanduse valdkonnajuht Tiiu Noormaa selgitab, et kui hetkel taotlus korrektselt ära esitada, siis saab ehitustöödega alustada juba augusti esimeses pooles ehk läbimõeldud tegutsemise korral on võimalik puhas joogivesi majja saada enne talvekülmade tulekut. „Kuna ehitustöödeks on ette nähtud kuus kuud, siis soovitame veenduda, et tööde tegemiseks on olemas tegijaid ning nende ajagraafik võimaldab sellel perioodil tööd ette võtta,“ lisab ta.