Vaata järgi: milline tuleb jaaniaja ilm

Reedel (21.06) liigub madalrõhulohk koos külma frondiga üle Eesti. Öösel sajab hoovihma kohati ja on võimalik äike, päeval on sajuhooge laialdaselt ja on äikest. Tuul pöördub päeval lõunakaarest läänekaarde ja on nõrk, kuid äikese ajal on tuul puhanguline. Õhutemperatuur öösel 13..18, päeval jõuab tõusta mandril 25..28-ni°C, saartel ja läänerannikul on veidi jahedam.