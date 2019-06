Vaata, kuidas Ehe Ruum Paide keskväljakule tekib

Täna algas uue mööbli installatsioon ning Ehe Ruum hakkab iga päevaga aina enam ilmet võtma. Eelmine, euroalustest ehitatud mööbel on ajalugu ja ilmavalgust näevad mugavamad terrassilaudadest valminud lesilad, katusega istumiskohad lavaesisel ja kaht tüüpi kohvikumööbel.

Uus mööbel, mille kujundasid disainerid Elo Kiivet ja Kalle Komissarov, on loodud tarbija mugavust silmas pidades ja on oluliselt tugevam – see peaks vastu pidama järgmised kolm aastat. «Kui enne jooksis vihmaste ilmadega vihmavesi toolide alt läbi, siis seda probleemi enam ei ole,» ütles tootmisjuht Kaspar Tammist.