Pühad alaku: Politsei on väljas täiendavate jõududega

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo kinnitusel on politseinikud jaanipäevaks valmis. Eelkõige panustavad nad pühade ajal oma tegevustes kiiruseületajate ja joobes juhtide liiklusest kõrvaldamisele.

Ta nentis, et jaanipäev on sageli see päev, kus tabatakse rekordarv joobes juhte. Eelmisel aastal tabati näiteks sada joobes juhti. «See ei ole kindlasti rekord, mille ületamine kellelegi rõõmu tooks,» ütles ta.