Järva valla avalike suhete peaspetsialist Maarja Kauge rääkis, et teise ringiga tuli üks pakkumine. Selle üksikasju ta veel aga avaldada ei saanud, sest hetkel on see veel avamata. «Uuel nädalal algavad eelläbirääkimised ning komisjon avab pakkumise,» märkis ta.