Tunnustatute hulgas olid teist aastat järjest paidelased Jan ja Heli Aasma. Kodukaunistamise ühenduse Järvamaa piirkonnajuhi Priit Värgi selgitusel on selle taga kaks põhjust. «Esiteks on tegemist tõeliselt kauni kodu ja pärliga Paides ning teiseks tuleb tunnistada, et seoses Paide inimeste vahetusega komisjonis jäi märkamata asjaolu, et nad said juba eelmisel aastal auhinnatud. Ent seda suurem on rõõm, et Paides on selline eriline kodu,» lausus ta.