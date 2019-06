Paides panid papagoid kodust plehku

Eksootiliste lindude omanik Kelly Mass rääkis, et linnud pääsesid plehku õnnetu juhuse läbi. Papagoid veetsid aega terrassil olevas puuris, kui noor peretütar tahtis ühte neist kätte võtta. «Ta ei arvestanud välitingimustes olemisega ja uudishimulik Sära läkski maailma avastama,» selgitas Mass. «Ehmatusest jäi puuriuks lahti, kui ta vanemaid kutsuma jooksis, ja selle ajaga olid ka teised kaks läinud.»

Mass rääkis, et ula peal olev papagoi Sära on seltsiv ja tal on kombeks inimestele pähe maanduda, seega ei tasu sellest heidutuda, kui lind peaks tulema võõrastega sõprust sobitama.