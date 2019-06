Kunstiakadeemia tudengid avastasid Järva-Jaani kirikust keskaegse versiooni E-Piima logost

Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna juhataja Anneli Randla ütles, et uuringutest selgus, et Järva-Jaani kiriku seinad ja võlvid on olnud keskajal märksa värvilisemad kui praegu. „Pikihoone idavõlvikus leiti võlvi tipus ning kilpseintel krohvimise ajast pärinev kompositsioon: võlvi päises on ebaühtlasteks sektoriteks jagatud lillelaadne sõõr, millest jooksevad neljas suunas maalitud roided, mis lõpevad sepisankrut meenutava kujundiga (üks neist oli nähtaval juba enne uuringute algust). Omakorda neist allpool, juba külgseinte, vööndkaare ja võidukaare pinnal on sarnased sõõrid ning kaari ja aknaid raamistavad maalitud kvaadrid. Maaling on valdavalt punastes toonides, kohati on kasutatud halli (sinist),“ selgitas ta. „Kooriruumis on võlvi tipus sarnane maaling, kuid seda katavad kaks hilisemat maalingut, millest varasem on maalitud erksinistes toonides ja hilisem kujutab kollast päikest heebreakeelse Jumala nimega (sarnaneb altariseina kohal paikneva päiksega).“