Naised kõmmutasid kokku 12 väravat

Poolaeg lõpetati 2:3 kaotusseisus, kuid teisel poolajal suudeti see viigiks vormistada. Meie naistest kõige resultatiivsem, kahe tabamusega, oli Darja Potapova. Lisaks said jala valgeks veel Kelly Lilleoja, Anna Maria Mets (penalti), Anna-Grethe Pajuviidik ja Elen Pruuli.

Tegu oli 7. vooru kohtumisega. Paide linnanaiskonnale oli see sellel hooajal neljas viik, kahe võidu ja ühe kaotuse kõrvale. Mängu kohtunikuks oli Viljar Pennert.

Kaks võistkonda on ka varasemalt sellel hooajal kohtunud, kus osutus 2:1 tugevamaks just Paide naised.

Selle viigiga seisab Linnanaiskond hetkel tabeli kolmandal positsioonil. Tabeli liider on 20 punktiga FC Kuressaare, kelle järel teisel kohal on Pärnu JK Vaprus 11 punktiga. Neljandal kohal on 8 vooruga, samuti 10 punkti kogunud, JK Narva Transi naiskond.