Viis soovitust Järvamaa pidulistele Tallinnas liiklemiseks laulu- ja tantsupeo ajal

“Juba praegu on kogu info järgmise nädala liiklus- ja parkimiskorralduste muudatuste kohta leitav nii parkimine.ee kui ka laulupidu.ee kodulehtedel,” selgitas Hain ja soovitas vajadusel aegsasti peopiirkonnas liigeldes rohkem aega varuda ning ka alternatiivne teekond või parkimispiirkond valida. “Kuna esinejate proovid algavad juba varem, tasuks arvestada, et Tallinnasse saabub rohkem kui 40 000 esinejat, kellest paljud ei külasta pealinna igapäevaselt. Seda tasuks meeles pidada nii autojuhina kui ka abivalmi kaaskodanikuna.”

Selleks, et muudetud liikluskorralduse ajal oleks linnas ohutu liikuda, tasub Haini sõnul eelistada peopaika minekuks ühistransporti. Samuti saab linnas kiiremini liikuda jalgrattaga, mille hoiustamiseks on loodud peopaikade lähedale valvega jalgrattaparklad, kuhu saab jätta ka tõukerattad. “Peopäevadel muutub ühistranspordi sõidugraafik kesklinna ja Pirita vahel tihedamaks. Samas ei tasu unustada, et ühistransport on rongkäigu päeval suletud aladelt ümber suunatud,” tõi Hain välja.

“Kuna laulu- ja tantsuväljaku ümbruses on parkimiskohti piiratud koguses ning rongkäigu ajal sõidukeid liikuma ei lubata, tasuks isiklik auto peole tulles võimalikult kaugele jätta,” soovitab Hain. Tantsupeole tulijate jaoks on tasuline parkimisvõimalus nii Keskturu, Bussijaama kui Veerenni piirkondades asuvatel linnatänavatel ja eraparklates. Laulupeole tulijatele on avatud Lasnamäe nõlval Smuuli tee ja Neemiku ning Valge tänava vahetus läheduses olevad pealtvaatajate parklad. Parkimine on lubatud Pirita tee ääres paiknevates parkimiskohtades, mille liikluskorraldust pole seoses peoga muudetud. Samuti saab parkida Pirita tee läheduses asuvates tasulistes parklates. Linnatänaval parkides tuleb aga Haini sõnul meeles pidada, et Tallinna kesklinna tsoonis kehtib tasuta parkimine laupäeval alates kella 15st ja pühapäeviti terve päev.