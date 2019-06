Valgma küla võib olla vanem kui me arvame

Esimene päev on pühendatud just Valgma külale ja selle kireva ajaloo uurimisele. "Esimesel päeval oleme välja hõiganud, et kõik kohalikud tulevad kohale oma albumite ja mälestustega sellest külast. Koostöös Järvamaa Muuseumiga proovime ka teha sellise julge sammu, et välja uurida meie küla tõeline vanus. Mine tea, varsti saame ehk juba uut sünnipäeva tähistada," rääkis ürituse eestvedaja Tuuli Klementa.