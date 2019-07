Paide jaoskonna patrulltalituse juht Halar Hallimäe ütles, et nad kontrollisid eile kella 9st hommikul kella 17ni õhtul Tallinn-Tartu-Luhamaa maanteel sõidukijuhtide kainust.

16 politseiametnikku ja 8 abipolitseinikku peatasid kaheksa tunni jooksul 3416 sõidukit. "Kahjuks tuleb tõdeda, et liiklusest kõrvaldati üheksa alkoholi tarvitanud sõidukijuhti. Roolist tabatud joobes juhid väitsid enamasti, et olid endi hinnangul rooli istudes kained. Üks alkoholi tarvitanud juht väitis lausa, et oli alkoholi viimati tarvitanud kahe päeva eest.."