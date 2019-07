Laskurid näitasid meistrivõistlustel taset

Kristina Kiisk ütles, et harjutuses meeste 60 lasku lamades tuli Meelis esimeseks ülekaalukalt. Kuldmedal tuli ka 3x40 harjutuses. „Väikepüssiga on nii, et esmalt lastakse ära põlvelt, lamades ja siis püsti. Kaheksa paremat saavad finaali, kus hakatakse pihta nö nullseisust, Meelis sai finaali edasi esimese tulemusega,“ selgitas ta. „Tol hommikul Meelis ei tahtnud lasta, sest oli haige. Kuidagi ikka proovis ja proovis nii, et finaalis läks teistest kümme silma ette. Jah, see on tema tasemest madamam lõpptulemus, kuid lõpuks tuli välja, et see oli 2013. aastast tema nimel olevast Eesti rekordist vaid 2,7 silma nõrgem. Tasemetõus on olnud ikka tohutu, sest ta lasi rekordilähedaselt, kuid tema enda jaoks ei olnud see suurepärane esitlus.“

See oli ligi aasta tagasi, mil Meelis ja Kristiina Kiisk ning nende kaks last tulid Ameerikast elamast Eestisse tagasi. Eesmärgiks oli vaadata, kuhu Meelis ja Kristina trennidesse ja võistlustesse panustades oma sportlasteel välja jõuavad. Kristina Kiisk ütles, et võistluste poolelt on nad enamvähem graafikus. Finantsilistel ja logistilistel kaalutlustel on ära jäänud vaid üks suurvõistlus. „Me teeme endiselt igapäevaselt trenni, kuid selline elukorraldus on osutunud raskemaks kui oskasime arvata,“ avaldas ta. „On olnud väga häid tõuse ja on olnud ka mõõnakohti. Raskeks on läinud ennekõike ajaplaanerimisega, tava- ja pereelu ühildamise sellise elustiiliga. See on olnud päris keeruline ja ka tulemused on tulnud psiut visamalt kui oleksime tahtnud, kuid eks progress on progress. Üles on kerkinud ka küsimused, mida elult ja laskmiselt üldse tahta- on olnud suur eneseavastamise aasta.“