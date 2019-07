Valmis elusloomade veoks ilma ennustav portaal

Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Harles Kaupi sõnul on portaali eesmärgiks anda nii loomade vedajatele kui järelevalveametnikele õigeaegset ja ühest infot prognoositavate ilmastikutingimuste kohta. „Portaali abil on võimalik vedu paremini planeerida või võtta kasutusele lisameetmed, et tagada loomade heaolunõuete järgimine kogu veo kestel. Hetkel on portaalis valitud üheks võimalikuks teekonnaks Eesti-Bulgaaria, sest seda trassi kasutatakse enim,“ selgitas Kaup.