Laulupeo ilm: nädalavahetusel sajab tõenäoliselt hoovihma

Neljapäeva öösel madalrõhkkond kaugeneb ja kohatiste vihmahoogude võimalus on põhiliselt Virumaal ja Peipsi ümbruses. Tuul puhub läänest ja loodest ja on öö hakul Virumaa rannikul väga tugev, pärast keskööd veidi nõrgeneb. Päeval libiseb üle lauge kõrgrõhuhari. Arenevatest rünkpilvedest tuleb pärastlõunal kohatisi vihmahooge, kuid sadu peaks võrdlemisi nõrk olema. Puhub mõõdukas lääne- ja edelatuul. Õhutemperatuur öösel 6..10, rannikul kuni 14, päeval 15..19°C.

Laupäeval koondub madalrõhkkonna kese Lõuna-Soome ja meil selle lõunaservas on soodsad tingimused rünksajupilvede arenguks. Hoovihma tõenäosus on suur. Öösel puhub veel tugeva lääne- ja loodetuulega, päeva peale tuul raugeb. Õhutemperatuur öösel 7..11, rannikul kuni 14, päeval 13..17°C.

Pühapäevaks jääb madalrõhkkond Baltimaade kohale ja tingimused rünksajupilvede arenguks on jätkuvalt soodsad, kus aga pilved end tühjendavad on raske prognoosida. Läänekaare tuul on mõõdukas, rannikul tugevamate kuni 15 m/s ulatuvate puhangutega. Õhutemperatuur öösel 6..11, rannikul kuni 14, päeval 14..18°C.