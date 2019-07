Järvamaal Aravete kandis õunakasvatuse kõrvalt värsket kartulit ja köögivilja kasvatav Rebase talu perenaine Piia Tiigemäe sõnas, et nemad said värske kartuliga turule nagu eelmisel aastal, see tähendab jaanipäevaks. Kuigi maha pandud sai varem, tegi maikuu külmalaine nende kandis oma töö ja jättis kasvu seisu.