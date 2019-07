Paide päästekomandosse investeeritakse 70 000 eurot

Paide päästekomandos on käimas garaažibokside ja pesula põrandate remonttööd. Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits täpsustas, et amortiseerunud põrandad lõhutakse välja ning uued põrandad valatakse koos EPO kattega, et põrandate hooldus oleks lihtsam ja parem. Selle läbi paranevad masinate pesulatingimused.