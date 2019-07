Paide tüdrukud Laura Maine (ees), Johanna Kristina Meesak ja Paula-Lota Trumsi tulid välja koristustalgute mõttega, et äsjavalminud Peetri pargi madalseiklusraja ümbrus oleks paremas korras.

Ei juhtu just sageli, et pisikesed tüdrukud tulevad välja heakorratalgutega. Paide linnast just nii juhtus.