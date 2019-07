Uudne puidu väärindamise demotehas sai ehitusloa

“Meil on hea meel, et just Imavere kui Eesti puidutööstuse süda on kasvamas globaalse tähtsusega puidu väärindamise keskuseks, “ ütles Graanul Investi tegevjuht Raul Kirjanen. “15 aastat tagasi algas Graanul Investi lugu esimese tehasega just Imaverest ning nüüd on selle sama tehase kõrvale kerkimas innovaatiline tööstuslik demotehas, mis annab võimaluse liikuda teadus-ja arendustöös järgmisele tasemele puidu väärindamisel.”