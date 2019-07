Seadusemuudatus lubaks poliitilise välireklaami valimispäeval

Justiitsminister Raivo Aegi hinnangul on oluline, et inimestel oleks hääletamise ajal võimalikult võrdsed tingimused, mistõttu peaksid ka valimiskampaania reeglid olema kogu hääletamisperioodil ühesugused. „Üha enam inimesi annab oma hääle eelhääletamise ajal, mil aktiivne agitatsioon on lubatud. Küll aga ei ole hetkel neil inimestel, kes valimispäeval päeval valima läheksid, võrdsed tingimused eelhääletajatega,“ märkis Raivo Aeg.