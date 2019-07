Noorsootöötaja ja maleva juhendaja Tene Must ütles, et pannkoogikohvik oli Paide linna maleva esimese vahetuse idee. «Pannkookide müügist saadud raha kasutavad malevlased hooaja lõpus millelegi meeldejäävale. Võib-olla lähme põgenemistuppa või mõnda teise lahedasse kohta,» sõnas ta.

Must lisas, et pannkookide hinda noored kõrgeks ei ajanud, sest eeldasid, et päevasel ajal on suurem osa ostjaist lapsed ning nende taskuid poleks aus tühjendada. Nii küsisidki nad ühe tavalise või kaerapannkoogi eest 20 senti ning iga lisandi eest olgu sees siis mustikad, moos või vaarikad 10 senti lisaks.