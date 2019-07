Türi noormehe toetuseks kõlab kirikutes muusika

Rasmus Juhansoni toetuseks on varemgi olnud üsna mitu heategevuslikku kontserti ja muud ettevõtmist, mis peamiselt teoks saanud türilaste ja järvakate eestvedamisel. Ei bariton Harald Jürgen Weiler, sopran Merje Parts ega organist Anneli Merelaid, kes seekordsete esinejate põhituumiku moodustavad, pole aga otseselt Järvamaa ega Türiga seotud. «Eesti on väike, siin pole ju oluline, kas abivajaja ja muusikud ühest külast pärit on. Juhtus nii, et kui plaanisime suviseid esinemisi, siis esimene koht, kuhu soovisime minna, oli Türi kirik. Sellest tekkis ka mõte Rasmust toetada. Rasmuse lugu on läinud hinge,» selgitas Weiler.