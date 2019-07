Kuriteos kahtlustavaid noori hakatakse individuaalselt hindama

„Kui last kahtlustatakse kuriteos, siis kõikide alaealist puudutavate otsuste tegemisel tuleb arvesse võtta tema huve. Seda eelkõige põhjusel, et ta ei paneks toime uusi kuritegusid ja saaks hakata elama õiguskuulekat elu. Isiklikke vajadusi arvestav lähenemine kriminaalmenetluses on samm parema tuleviku suunas,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.