Kinnisvarahinnad: Paidest vähem kui 500 euroni küündiva ruutmeetrihinnaga korterit loota oleks enesepettus

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et Eesti kinnisvaraturg on hetkel paradokse täis. „Väikelinnade tehinguaktiivsus on madal, ka Tallinna ja Tartu järelturul pole kindlasti parimad päevad, kuid noorte perede uute korterite janu ajab suuremates linnades tehinguhinnad üles,“ sõnas ta.

„Elamispindade tehingute arv on pigem kerges langustrendis, kuid ometi hinnad tõusevad, kommertsvarade likviidsus on madal. See ei ärata terve turu suhtes ülearu suurt usaldust,“ rääkis Sooman. „Kinnisvaraturg võiks olla ideaalis nagu neliveoline maastur, mille kõik rattad veavad, hetkel pole isegi kindel, et vedavaid rattaid üle ühe oleks,“ lisas ta.