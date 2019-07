Sadu sööjaid päevas: Paide restoran toimib omanike sõnul edukalt

Ieva Salmela ütles, et nad on Paide restorani tulemustega rahul. „Suvi on restoranidel alati hea hooaeg ja meil on keskmiselt ca 350 inimest päevas söömas,“ täpsustas ta. „Kõige populaarsemateks toodeteks on Paides osutunud: Juustuburger, Hesburger ja Megaburger. Samuti on populaarsed igakuised eripakkumised. Heameel on tõdeda, et paljud kasutavad ka meie mobiiliäppi!“