Numbri 66 all on BMW M3ga kihutamas Rene Uukareda ja Jan Nõlvak.

Kahe esimese rallikatse läbimise järel kurtis Uukareda, et teed on juba omajagu rööpas, kuid kõik muu on väga äge. "Tagaveoline BMW ja kurvilised Lõuna-Eesti teed," selgitas ta.