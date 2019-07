Karina Nogisto selgitas, et põhiline, mis ei lase õhujooga proovijail harjutusi vabalt matkida, on hirm. "Nii raske on oma keha vabaks lasta ja allutada oma tahtele. Kui seda tehakse, õnnestuvad harjutused hästi ja inimene võib ennast oma võimetega üllatadagi," rääkis ta.