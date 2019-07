Kogukonnakeskusesse tuli jänes ja enam ära ei lähe

Kogukonna liige Aili Avi ütles, et esiti mõtlesid nad, et jänes on autolt löögi saanud ja sellest kas uimane või vigastatud. "Siis aga nägime, et füüsiliselt polnud tal midagi viga. Ta liikus jänesele omaselt hüpates ringi," rääkis ta.

Avi selgitas, et jänest hirmutama või ära ajama nad ei hakanud. "Paistab, et midagi on selle loomakesega ikkagi juhtunud, et ta inimeste seltsi hoiab või on ta lihtsalt natuke totu," sõnas ta. "Oleme talle natuke nosimiseks porgandeid andnud ja palavate ilmadega vett andnud."