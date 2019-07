Korvpalliklubi Seitse tegevjuht Viljar Pennert ütles, et Orisaares toimub klubi laager neljandat aastat. "Laagrid on igal aastal olnud spordipoiste ja -tüdrukute seas menukad ning suurem osa klubi kasvandikke on selles osalenud," sõnas ta. "Kes korra käib, tahab järgmisel aastal jälle tulla."