Juuni lõpus said 3Parki ehitajad Peetri pargis koolimaja taga valmis madalseiklusraja. Ettevõtte projektijuht Kaspar Nõmberg ütles, et seiklusraja platvormid on maapinnast 90 sentimeetri kõrgusel. Puude küljes on 17 platvormi.