Värske palgaanalüüs näitab, et levinud ametikohtade võrdluses on sõiduautojuhtide brutopalga mediaan, millest pooled töötajad teenivad vähem ja pooled rohkem, kerkinud 966 eurole. Seda on 21 protsenti ehk 166 eurot enam kui möödunud aastal samal ajal. Palgalisa on enim saanud aga tarkvaraarendajad, kelle töötasule on lisandunud 283 eurot ehk keskmine mediaanpalk on kerkinud 2600 euroni.