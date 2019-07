Naisühendus pani plaanid paika

Ümarlaua eesistuja Heli Koit selgitas, et nad soovivad jätkata 2003. aastal kokku lepitud eesmärkide täitmist ja naisteühenduste koostöö traditsiooni maakonnas. "Meie eesmärk on vormida naiste hoiakud ja mõtted ettepanekuteks ja edastada need poliitika kujundajatele: kohalikele omavalitsustele, vabariigi valitsusele, riigikogule ja erakondadele. Samuti soovime julgustada ja innustada naisi osalema riiklike ja kohalike otsuste tegemisel ning edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust kõigis eluvaldkondades," rääkis Koit.