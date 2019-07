Skaudid saavad suurlaagris kokku

„Ürituse jooksul on plaanis luua noortele võimalikult head tingimused selleks, et nad julgeks astuda samme iseseisva mõtlemise ja ettevõtlikkuse poole ning tunneks seejuures, et eesmärgid on saavutatavad ning nad saavad ülesannetega hakkama,“ võtab laagri eesmärgi kokku laagrijuht Veeda Kala.