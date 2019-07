"Mis on väljas juba, on näiteks männiga seotud tatikate liigid. Noorde, mitteussitanud on ideaalsed panniseened. Ja nüüd suvel tulevad välja need pehme maitsega pilvikud. Ja muidugi tuleb nüüd hakata vaatama juba haava ja kasega seotud puravikke. Kindlasti hakkavad need ka välja tulema," rääkis ta uudisteportaalile ERR.