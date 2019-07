Laagrilised hakkavad koalitsiooniläbirääkimisi pidama

„Tutvustame noortele läbi praktilise kogemuse, kuidas töötab kohalik omavalitsus ja kuidas tehakse elanikke mõjutavaid otsuseid. Taolised simulatsioonid mitteformaalses keskkonnas aitavad tutvustada protsesse, mis toimuvad peale valimisi ning annavad aimduse, kuidas on noorteühingute kaudu noortel võimalik panustada kohaliku tasandi arengusse“, ütles Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse aseesimees Mikk Tarros.

Eesti Skautide Ühingu käesoleva aasta läbivaks teemaks on „Minu otsus mõjutab“, et aidata noori panna mõistma oma võimalusi kohaliku elu mõjutada ning selline osalussimulatsioon on kindlasti üks hea meetod selleks“, lisas Eesti Skautide Ühingu juhatuse esimees Siim Maripuu.