Kui seni hõlmas konkurss vaid teraviljakasvatajaid, siis nüüd on konkursi tingimusi muudetud nii, et vaheldumisi valitakse ühel aastal parim taimekasvataja teraviljakasvatajate seast ning järgmisel aastal aiandustootjate seast.

„Eesti põllumajandus on üha mitmepalgelisem ja toodang mitmekesisem. Juurde on tekkinud hulk väiketootjaid, kelle tegevusala on aiandustootmine ning seda valdkonda soovime ka laiemale üldsusele tutvustada“ selgitas MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg konkursi tingimuste muutmist.