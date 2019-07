Ehe Ruum kuulutati suitsu- ja alkovabaks

Ühtlasi soovivad korraldajad meelde tuletada, et Paide keskväljak on avalik koht, kus alkoholi tarbimine on keelatud. Alal toimuvate ürituste ajal on alkoholi jaemüük ja tarbimine siiski lubatud.

"Paide keskväljak on kujunenud paljude linalaste mõnusaks koosviibimise kohaks. Soovime, et õpiksime seal teineteisega arvestama ning ka meie ühist ruumi ja keskkonda paremini hoidma," ütles ruumieksperimendi eestvedaja Maiko Kesküla.