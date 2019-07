Vähiravifond lõi Paide kolme lapse ema toetuseks sihtotstarbelise annetuse

Paide pereema Kristi Natust (41) võitlust ajukasvajaga on Vähiravifond «Kingitud elu» toetanud juba kolm aastat. Nüüd aga kutsusid nad lahkeid inimesi naise heaks panustama sihtotstarbelise annetusega.

Kolme lapse emal tekkisid ligi viis aastat tagasi peavalud kukla piirkonda, millele lisandus kahelinägemine. Haiglas diagnoositi koljupõhimiku kasvaja.

Natusele tehti mitu operatsiooni, millega kaasnes osaline halvatus. Kiiritus- ja keemiaravid ei andnud soovitud tulemusi.

Edasi on vähiravifondi annetajad aidanud naisel soetada erinevaid ravimeid, mida haigekassa ei rahasta või rahastab ainult osaliselt. Ravi on hästi mõjunud ja Kristi Natus saab juba mõnda aega iseseisvalt koduste argitoimetustega hakkama.

Kristi Natus rääkis sel kevadel Järva Teatajale, et ravimite abil suudab ta jalgel püsida ja kodus kõrvalise abita liikuda. «See on suur rõõm, et saan olla perele kasulik. Teen söögi, koristan toad, triigin pesu – tasapisi toimetades saan lihtsamate asjadega hakkama,» ütles ta.

Samas pole Kristi Natuse tervislik seisund viimase aastaga oluliselt paranenud. Vasak kehapool on ikka halvatud ja üks silm näeb vaid kümme protsenti. «See on kummaline, kuidas keha teeb ise olukorrale vastavalt muutusi. Varem, kui vasak silm veel paremini nägi, ei seisnud parem silm kuidagi lahti. Kui vasaku silma nägemine halvenes, ärkas parem silm rohkem elule ja laug püsib nüüd kenasti lahti,» lausus ta.

Selle ühe silmaga saab Natus praegu hakkama. Ta loeb isegi raamatuid ja teeb imepeent maalimistööd. Need on tema armastatud hobid. «Pean enne pingutust silma rohuga turgutama, sest nii lugedes kui lõuendil ette antud peeneid numbreid pintsliga järgides kipub silm kiiresti väsima. Seda ka siis, kui prillid on ees ja luupki appi võetud,» selgitas ta.

Maalimist peab Natus tõeliselt teraapiliseks tegevuseks, see arendab peenmotoorikat, sunnib keskenduma, sisustab vaba aega ja teeb hingele pai. «Mul on nii hea meel, et selle avastasin. Tellin internetist lõuendi, kus on numbritega tähistatud alad. Igale numbrile vastab kindel värv. Sellisel moel sünnivadki imelised pildid, mille olen oma sõpradele ja tuttavatele ära kinkinud,» ütles ta.