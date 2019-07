Jäätmeid tuleb liigiti koguda ka suurüritustel

Keskkonnaameti jäätmebüroo peaspetsialist Dagny Kungus ütles, et kohapeal jäätmeid liigiti kogudes säilib materjalide kvaliteet selliselt, et neid on võimalik hiljem uuesti materjalina kasutusse võtta. «Pannes need aga kokku toidujäätmetega, kaotavad jäätmed oma senise kvaliteedi ja nende hilisem sortimine ja puhastamine saab olema väga tööjõu- ja ajamahukas, vahel ka tehniliselt võimatu,» selgitas ta.