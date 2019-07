Kaheksa aasta eest lõpetanud raamatukogu avab taas uksed

Raamatud. Pilt on illustratiivne.

Augusti alguses avab oma uksed Järva-Madise rahvaraamatukogu, et pakkuda nii Järva-Madise küla elanikele kui ümberkaudsetele inimestele mitmekesist ning huvitavat lugemiskogemust. Et tegemist on kodanikualgatusega, vajab raamatukogu ka kohalikelt toetust ning tuge, seda peamiselt raamatute näol.