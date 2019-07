Elron tihendab folgifestivali ajaks sõiduplaani

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo sõnas, et kuna Viljandi Folk on rongisõitjate seas olnud alati populaarne üritus ning rongide täituvus on olnud suur, siis soovib Elron festivalikülastajatele ka sel aastal rohkem sõiduvõimalusi pakkuda.

"Neljapäevast pühapäevani pikendame osa edelasuuna reise Türilt ja Raplast Viljandini, et seeläbi lisada Tallinna ja Viljandi vahele edasi-tagasi kaks väljumist igal festivalipäeval. Kindlasti püüame tagada liinile ka võimalikud pikad rongid, et mahutada rohkem reisijaid," sõnas Kongo.

Kõigile Viljandi Pärimusmuusika Festivalile rongiga sõitjatele soovitas Elroni esindaja, et alati arvestataks kaasreisijatega. "Kuna näiteks jalgratas võtab rongis ära mitme inimese jagu ruumi, siis on folgi nädalavahetusel ka teatud väljumistel jalgratastega rongi sisenemine piiratud – täpsemalt on see info leitav meie sõiduplaani otsingust," nentis Kongo.