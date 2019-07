Heategevuskontsert Türi poisi toetuseks jõuab taas Järvamaale

«Eesti on väike, siin pole ju oluline, kas abivajaja ja muusikud ühest külast pärit on. Juhtus nii, et kui plaanisime suviseid esinemisi, siis esimene koht, kuhu soovisime minna, oli Türi kirik. Sellest tekkis ka mõte Rasmust toetada. Rasmuse lugu on läinud hinge,» selgitas Harald Jürgen Weiler, üks esinejatest. Taolisi kontserdireise on muusikute väike seltskond Weileri sõnul teinud juba 2014. aastast, suviti ikka kirikutes või mõisates, talvisel ajal pealinna kontserdisaalides.